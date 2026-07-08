أكثر من 200 صحفي أجنبي يغطون مراسم تشييع الإمام خامنئي في مشهد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرح المتحدث باسم لجنة مراسم التشييع بأن أكثر من 200 صحفي أجنبي أكدوا مشاركتهم لتغطية مراسم تشييع القائد الشهيد للثورة الإسلامية، آية الله السيد علي خامنئي، في مدينة مشهد.

وأعلن مهدي شاد، يوم الثلاثاء، عن استكمال كافة الترتيبات اللازمة لمشاركة هؤلاء الصحفيين الأجانب. وأضاف أنه تم الانتهاء من الترتيبات المتعلقة بتحديد مواقع التغطية، والإقامة، وإصدار التصاريح، وتسهيل الوصول إلى أماكن المراسم. وكان جثمان القائد الشهيد قد نُقل عبر شوارع طهران يوم الاثنين، قبل أن يواصل رحلة التشييع إلى مدن قم والنجف وكربلاء ومشهد، حيث سيوارى الثرى في مرقد الإمام الرضا(ع).