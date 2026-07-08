مقر خاتم الأنبياء: أي مصدر يقدم الدعم للجيش الأمريكي هدف مشروع لنا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ في بيان سابق له صباح اليوم كان مقر "خاتم الأنبياء" المركزي اعلن أن الجيش الأمريكي الإرهابي اقدم على انتهاك تعهداته، في الوقت الذي كان فيه الجثمان الطاهر للقائد الشهيد للمسلمين وأحرار العالم الامام السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه ضيفا لدى المسؤولين والشعب العراقي الباسل؛ مستهدفا في عدوانه السافر بعض المناطق جنوبي بلادنا الحبيبة إيران.

وشدد البيان اننا نعلن مجددا أن الممر الآمن الوحيد لعبور السفن التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز هو المسار الذي تحدده الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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