تصنيع منصة خشبية لنعش الشهيد الإمام الخامنئي (رضوان الله عليه)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ باشر قسم الصناعات والحرف الفنية في العتبة العباسية المقدسة، أعمال تصنيع منصة خشبية لنعش سماحة آية الله السيد الشهيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه).

وقال معاون رئيس القسم المهندس عمار صلاح، إنَّ "ملاكات القسم الفنية باشرت تصنيع منصة خشبية تنصب داخل العتبة المقدسة؛ ليوضع عليها نعش سماحة آية الله السيد الشهيد علي الخامنئي (رضوان الله عليه) في أثناء أداء مراسم التشييع".

وأضاف، أنَّ "الأعمال تضمنت صناعة منصة بارتفاع بلغ نحو 1.25 متر وطول 2.44 متر وبعرض 1.22 متر باستخدام الخشب ذي النوعية الجيدة".

وتأتي هذه الجهود ضمن الخطة التنظيمية والخدمية التي أعدتها العتبة المقدسة بهدف توفير الأجواء المناسبة للمعزين طوال مراسم التشييع.

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