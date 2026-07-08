إصدار طابع بريدي بمناسبة تشييع الامام الخامنئي (رض) في العراق 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أطلق وزير الاتصالات العراقي مصطفى سند، اليوم الأربعاء، طابعا بريديا بمناسبة التشييع المهيب الذي شهده العراق تخليداً لاستشهاد قائد الثورة الاسلامية الايرانية الشهيد الامام السيد علي الخامنئي (رض) في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة.

وذكرت الوازرة في بيان، ان "السند أطلق طابعا بريديا بمناسبة التشييع المهيب الذي شهده العراق تخليداً لاستشهاد السيد الخامنئي".

واوضح البيان، ان الإصدار جاء بالتزامن مع انطلاق مراسم التشييع، للجثامين الطاهرة للقائد الشهيد وعدد من أفراد عائلته، التي وصلت إلى مطار النجف الدولي، يرافقها رئيس الجمهورية الاسلامية مسعود بزشكيان، وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، مساء أمس الثلاثاء.

وبعد انتهاء التشييع في النجف، بحسب المصادر، سيتم نقل الجثامين بواسطة رتل عسكري إلى مدينة كربلاء المقدسة، لتشييعها من تقاطع "سيد جودة"، ثم شارع المحافظة (تقاطع المحكمة)، باتجاه مرقد الإمام الحسين (عليه السلام)، ومن ثم مرقد أخيه أبي الفضل العباس (ع).

ووجّه رئيس مجلس الوزراء الزيدي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة اليوم الأربعاء، تزامناً مع مراسم تشييع القائد الشهيد؛ وفقاً لموقع وكالة شفق نيوز الالكتروني.

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