السيدة فاطمة المعصومة تستضيف جثمان "سيد شهداء ايران".. تشييع القائد الشهيد في مدينة قم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ بدأت يوم أمس الثلاثاء مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد للثورة الإسلامية، في مدينة قم المقدسة بحضور حاشد من الشعب، وذلك بعد صلاة الجنازة التي أمها آية الله جوادي آملي في جامع جمكران الشريف.

وبدأت مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد للثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي بحضور حاشد من ملايين المواطنين، انطلاقًا من الطرق المعلنة من جامع جمكران الشريف، مرورًا بشارع النبي الكريم (صلى الله عليه وآله) وصولًا إلى مرقد السيدة المعصومة (عليها السلام).

كما أُقيمت صلاة الجنازة على جثمان قائد الثورة الشهيد وأسرته الكريمة، بإمامة آية الله جوادي آملي.

وقد أظهر الحضور الجماهيري الحاشد، مرة أخرى، ولاء الشعب الإيراني لمبادئ الثورة الإسلامية وشهداء درب الشرف والاستقلال.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توافد حشد غفير من محبي هذا المجاهد الشهيد إلى مسجد جمكران المقدس وشارع الرسول الأعظم (ص) لتوديع جثمان رجل عظيم كرّس حياته لحماية الإسلام والثورة وشرف إيران الإسلامية.

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