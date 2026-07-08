وصول الجثمان الطاهر للقائد الشهيد إلى النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ وصلت الطائرة التي تحمل الجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهيد وعائلته إلى النجف الاشرف حيث كان في استقباله المسؤولين العراقيين والايرانيين لاقامة مراسم الوداع ومن ثم اقامة التشييع غدا الأربعاء في العراق.

ووصلت الطائرة التي تحمل الجثمان الطاهر لقاىد الثورة الشهيد وعائلته إلى النجف الاشرف لاقامة مراسم التشييع في العراق.

وكان في استقبال الجثمان الطاهر رئيس الوزراء العراقي والرئيس الايراني وعدد من كبار المسؤولين الايرانيين والعراقيين.

وستقام مراسم الوداع في مطار النجف الاشرف بحضور المسؤولين من كلا الجانبين.

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