رئيس الوزراء العراقي يستقبل الرئيس الإيراني في مطار النجف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ وصل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان إلى مطار النجف الأشرف الدولي مساء اليوم الثلاثاء، حيث كان في استقباله الرسمي رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي وعدد من كبار المسؤولين العراقيين.

ووصل الرئيس بزشكيان الى النجف الاشرف للمشاركة في مراسم استقبال الجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية الشهيد، آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (قدّس الله نفسه الزكية)، وتم استقباله رسميًا لدى وصوله من قبل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي وعدد من كبار المسؤولين في البلاد.

وفضلا عن حضور مراسم استقبال الجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية الشهيد، سيلتقي الرئيس بزشكيان أيضًا برئيس الوزراء العراقي ويجري معه محادثات.

وكان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قد أعلن يوم الأربعاء عطلة رسمية في البلاد بمناسبة مراسم تشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية الشهيد، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

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