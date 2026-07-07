كاتب روسي: القائد الشهيد كان ملهما لاستراتيجية المقاومة وأمريكا لن تكسر إيران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء الدولية ــ أبنا ــ أكد الكاتب الروسي الشهير أوليغ روي، مؤلف أكثر من 140 كتابًا، أن الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي كان مصدر إلهام لاستراتيجية المقاومة وقائدًا امتلك رؤية بعيدة المدى، مشيرًا إلى أنه يعتزم تأليف كتاب عنه استكمالًا لعمله السابق حول الشهيد قاسم سليماني.

وأضاف روي، في حديثه لوكالة أبنا، أن نهج القائد الشهيد سيبقى حيًا رغم رحيله، مشيدًا بروح الشباب الإيراني الذين يعبّرون في أعمالهم الفنية عن السلام والأمل لا عن الحرب، معتبرًا أن ذلك يعكس الرؤية التي رسخها القائد الشهيد. كما شدد على أن الولايات المتحدة أو أي قوة أخرى لن تتمكن من كسر إرادة الشعب الإيراني، واصفًا إيران بأنها رمز تاريخي للصمود والمقاومة.

وانتقد الكاتب الروسي ما وصفه بـ"الدعاية والأكاذيب" الأمريكية تجاه إيران، مؤكدًا أن حسابات واشنطن والكيان الصهيوني كانت خاطئة، لأن الشعب الإيراني لن يخضع للضغوط أو الاعتداءات الخارجية.

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