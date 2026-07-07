انطلاق مسيرة زوار الأربعين من رأس البيشة إلى كربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تنطلق مسيرة الزائرين من البحر في رأس البيشة في محافظة البصرة إلى النحر لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين وأهل بيته (عليهم السلام) وأصحابه، مجسدين أسمى معاني الإخلاص والوفاء، ومؤكدين استمرار هذا النهج الإيماني الذي يجمع الملايين من مختلف المحافظات في طريقهم إلى كربلاء المقدسة.

ويواكب قسم الإعلام في العتبة العباسية المقدسة تغطيته الميدانية الشاملة لانطلاق مسيرة الزائرين من منطقة رأس البيشة إيذانًا ببدء مسيرة الأربعين المليونية نحو كربلاء المقدسة.

وتسهم ملاكات القسم في تغطية مسير الزائرين من نقطة انطلاقهم بمحافظة البصرة، حتى وصولهم إلى مدينة كربلاء المقدسة، بهدف توثيق هذه الشعيرة المباركة، وإيصال رسالتها إلى العالم.

وتشمل خطة القسم تغطية مرئية وصورية وإخبارية، إلى جانب خدمة البث المباشر، لمراحل المسير، والفعاليات العزائية، والخدمات المقدمة للزائرين، بأساليب فنية ومهنية عالية، تبرز حجم المشاركة في هذا المشهد الحسيني.

وتستعد العتبة العباسية المقدسة لاستقبال زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، عبر محاور محافظة كربلاء المقدسة الرئيسة (النجف الأشرف، بابل، وبغداد)، من خلال تنفيذ خطط خدمية متكاملة تهدف إلى تأمين احتياجاتهم خلال مدة الزيارة.

وتشمل الخدمات توفير وجبات الطعام والشراب، وأماكن الاستراحة والمبيت، إلى جانب الخدمات الطبية والإرشادية والتنظيمية، فضلًا عن تهيئة مختلف المستلزمات الخدمية، بما يسهم في توفير أجواء ملائمة للزائرين وتمكينهم من أداء مراسم الزيارة بانسيابية.

..........

انتهى/ 278



