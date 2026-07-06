وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أجرى قسم صناعة شبابيك الأضرحة الشريفة وأبوابها في العتبة العباسية المقدسة، أعمال الإدامة لباب الإمام الرضا (عليه السلام) الفضي المثبت في صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام).

وقال معاون رئيس القسم المهندس حسام محمد، إنّ "ملاكاتنا الفنية أجرت أعمال الإدامة على مراحل عدة؛ وذلك بعد تدعيم الهيكل الخشبي للباب لتعديل استقامته نتيجة تآكل أجزائه بمرور الزمن ويبلغ ارتفاعه 3.10 متر وعرضه 2.40 متر".

وأضاف أنَّ "الأعمال شملت تنظيف الباب الشريف باستخدام مواد التلميع والجلي التي صنعت خصيصاً للتعامل مع المعادن النفيسة التي تزين الشبابيك والأبواب المطهرة كالذهب والفضة لضمان حمايتها وإبراز بريقها ولمعانها دون التأثير على دقة نقوشها الزخرفية".

وبين محمد، أنَّ "الباب صنع من معدن الفضة النقية بالكامل وتجرى أعمال إدامته بسبب قدمه وذلك ضمن الخطة الدورية التي أعدها القسم لصيانة جميع الأبواب والشبابيك الموجودة داخل العتبة المقدسة من أجل إظهارها بأبهى صورها".

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