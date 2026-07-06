5 شهداء و7 إصابات حصيلة عدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة أن من بين الشهداء ثلاثة جدد، إضافة إلى حالتي انتشال من تحت الأنقاض، في ظل ظروف ميدانية تعيق عمليات الوصول إلى الضحايا.

وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، مع استمرار عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن، نتيجة الأوضاع الأمنية وتعقيدات العمل الميداني، ما يثير مخاوف من ارتفاع الأعداد الفعلية للضحايا.

وبحسب البيان، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 1,072 شهيدا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3,463 إصابة، إضافة إلى تسجيل 799 حالة انتشال، في مؤشر على استمرار تداعيات العدوان حتى بعد التهدئة.

وفي الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 73,098 شهيدا، مقابل 173,571 إصابة.

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