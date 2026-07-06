إطلاق خدمة الإنترنت المجانية في محيط الصحن العلوي الشريف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلن مركز تكنولوجيا المعلومات في العتبة العلوية المقدسة إطلاق مشروع توفير خدمة الإنترنت المجانية في محيط مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام)، وذلك ضمن استعدادات العتبة المكثفة لاستقبال الزائرين خلال شهر صفر، ولا سيما أيام زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال عضو غرفة عمليات الزيارات المليونية، الخادم محمد كشكول، في تصريح له: "إن المشروع جاء بتوجيه من الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة، وبتنسيق مباشر مع مديرية اتصالات ومعلوماتية النجف الأشرف؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات التقنية للزائرين، وتسهيل تواصلهم مع ذويهم".

وأضاف: "إن الخدمة تتيح لأكثر من 10 آلاف زائر يوميًا إمكانية استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل واتساب وتيليجرام وغيرهما من التطبيقات الحديثة، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة في محيط العتبة المقدسة".

وأوضح كشكول أن الكوادر الهندسية في المركز باشرت تنفيذ المشروع من خلال نصب وتثبيت قرابة 80 جهاز بث؛ لتغطية محيط الصحن العلوي الطاهر، مؤكدًا أن الخدمة ستستمر طيلة شهرَي محرّم الحرام وصفر.

يُذكر أن العتبة العلوية المقدسة تُعدّ العُدّة، وتنفّذ البرامج المبكرة لخدمة الزائرين والزائرات الوافدين والوافدات من داخل العراق وخارجه؛ للتشرّف بزيارة مرقد المولى أمير المؤمنين (عليه السلام)، قبل التوجه إلى كربلاء المقدسة لإحياء مراسم زيارة الأربعين.

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