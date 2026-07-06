آية الله اختري: المقاومة هي الركيزة الأساسية للمدرسة السياسية للقائد الشهيد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكد رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) أن القائد الشهيد كان يطرح المقاومة ليس كمسألة ثانوية، بل كأحد القضايا الرئيسية والمحورية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

قال آية الله الشيخ محمد حسن أختري صباح يوم الاثنين، في معرض حديثه عن صفات القائد الشهيد: "كان القائد الشهيد يؤكد دائماً أن الأعداء زرعوا بذور النفاق في جسد الإسلام داخل الدول الإسلامية، وأوجدوا هذه الغدة السرطانية لإحداث الخلاف بين المسلمين والهيمنة عليهم. ولهذا السبب، كان يطرح قضية المقاومة ليس كمسألة جانبية، بل كأحد القضايا الرئيسية والمحورية للجمهورية الإسلامية".

وأوضح أختري: "إذا استعرضتم خطابات القائد الشهيد، سترون أن قضية المقاومة، وفلسطين، ودعم الشعب الفلسطيني، وتحرير فلسطين، وتدمير إسرائيل، كانت دائماً تُطرح كركن أساسي أو كأحد المحاور الرئيسية في بياناته".

وشدد رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) على أن "القائد الشهيد، حتى في صلاة الجمعة 'النصر'، تلك الصلاة المهيبة التي لا شك أن جميع الأعزاء والمشاهدين يتذكرونها، صرّح قائلاً: 'دعم الشعب الفلسطيني ودعم فلسطين والمقاومة هو فريضة على جميع المسلمين'. لم يقل على الإيرانيين أو على أتباعه، بل قال: 'فريضة على جميع المسلمين'. وهذا الحكم هو واجب إلهي على جميع المسلمين، بل وعلى جميع البشر".

وأضاف أختري: "بناءً على ذلك، كانت نظرة القائد الشهيد إلى المقاومة أن فلسطين والشعب الفلسطيني يجب أن يكونا دائماً محط الدعم والاهتمام، وأن تكون المقاومة هي المحور الرئيسي، والسبيل الوحيد لمواجهة الاستكبار والمستكبرين".

وتابع رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي لأهل البيت (ع): "كان القائد الشهيد يرى أن هذه النظرة مستمدة من القرآن الكريم، حيث يقول الله تعالى: 'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ'. يأمر الله بعدم التراجع عند مواجهة الأعداء والمستكبرين، بل بالثبات والمقاومة، والذكر الدائم لله، لأن الفلاح والنجاة في هذا المسار".

.....................

انتهى / 323