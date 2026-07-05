أربع محافظات عراقية تعطل رسميا بمناسبة تشييع الشهيد الإمام الخامنئي (ره)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت عدد من المحافظات، تعطيل الدوام الرسمي فيها الأربعاء المقبل استعدادا للمشاركة في تشييع الشهيد السعيد الإمام آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" رضوان الله تعالى عليه، بكربلاء المقدسة والنجف الأشرف.

وقررت محافظة واسط، "تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل بمناسبة تشييع الشهيد القائد الامام آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" رضوان الله تعالى عليه.

كما قررت محافظة بغداد تعطيل الدوام الرسمي في ديوان المحافظة وكافة الدوائر التابعة لها، يوم الأربعاء المقبل بمناسبة تشييع الشهيد القائد الامام آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" رضوان الله تعالى عليه.

وفي البصرة، تقرر أيضا تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبل بمناسبة تشييع الشهيد القائد الامام آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" رضوان الله تعالى عليه.

كما أعلنت ذي قار أيضا تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل بمناسبة تشييع الشهيد القائد الامام آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" رضوان الله تعالى عليه.

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