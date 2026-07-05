بإمامة آية الله السبحاني.. إقامة الصلاة على الجثامين الطاهرة للإمام الشهيد وأفراد أسرته

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أُقيمت مراسم اقامة الصلاة على الجثامين الطاهرة للإمام الشهيد وأفراد أسرته.

وأُقيمت صباح اليوم في مصلى طهران مراسم الصلاة على الجثامين الطاهرة لقائد الأمة الشهيد، سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي، والدكتور الشهيد مصباح الهدى باقري كني (صهره)، والشهيدة السيدة بشرى الحسيني الخامنئي (ابنته)، والشهيدة زهراء حداد عادل (زوجة قائد الثورة الإسلامية)، والشهيدة زهراء محمدي كلبايكاني، حفيدة الإمام الشهيد البالغة من العمر أربعة عشر شهرًا.

وأمَّ الصلاة سماحة آية الله الشيخ جعفر سبحاني، أحد مراجع التقليد.

وأُقيمت ثلاث صلوات؛ الأولى على جثمان الإمام الشهيد قائد الأمة، والثانية على جثامين الشهداء مصباح الهدى باقري كني، وزهراء حداد عادل، والسيدة بشرى الخامنئي، فيما أُقيمت الصلاة الثالثة على جثمان الشهيدة زهراء محمدي كلبايكاني.

ومن المقرر أن تُشيَّع الجثامين الطاهرة غدًا في طهران، قبل نقلها إلى مدينة قم لإقامة مراسم التشييع هناك. كما تتضمن مراسم يوم الأربعاء، الموافق 17 تير، التشييع في مرقد أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) في النجف، وفي مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) ومرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) في كربلاء.

وفي ختام مراسم التشييع، يُنقل جثمان قائد الأمة الشهيد يوم الخميس 18 تير إلى مرقد الإمام الرضا (عليه السلام) في مشهد، ليوارى الثرى في جوار الإمام الملقب بـ«شمس الشموس».

وسيكون مسار التشييع في طهران على النحو الآتي: شارع دماوند، ثم شارع الثورة (انقلاب)، فشارع الحرية (آزادي)، فساحة الحرية، وصولًا إلى شارع الشهيد لشكري.

.....................

انتهى / 323