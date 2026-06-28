تنفيذ أعمال النقش على الباب المصنوع لحرم مرقد الإمامين الجوادين (عليهما السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نفذت الملاكات الفنية في قسم صناعة شبابيك الأضرحة الشريفة وأبوابها في العتبة العباسية المقدسة أعمال النقش على الباب المصنوع لحرم مرقد الإمامين الجوادين (عليهما السلام).

وقال مسؤول شعبة النقش في القسم السيد كرار علي كريم: إنّ "ملاكاتنا تنفذ أعمال النقش على باب العباس (عليه السلام) المصنوع من معدن النحاس بدقة عالية، من أجل تهيئته وتنصيبه بعد ذلك في حرم مرقد الإمامين الجوادين (عليهما السلام) ويتألف الباب من إطار رئيس وظلفتين متناظرتين".

وأضاف أنّ "الأعمال جرت على 4 مراحل، المرحلة الأولى تضمنت عمل شعبة النجارة في القسم هيكلًا خشبيًّا بقياسات بلغت نحو 2.98 متر طولاً، و 2.06 متر عرضًا، ثم صُبت في المرحلة الثانية مادة القير على شكل قوالب خاصة بالباب لتثبيت الألواح النحاسية عليه، أمّا المرحلة الثالثة فتمثلت بتصميم النقوش والزخارف ورسمها بطريقة حرفية لضمان إنتاج تحفة فنية تليق بمكانة المرقد المقدس".

وبيّن كريم، أنّ "المرحلة الرابعة ستتضمن نقل الباب إلى شعبة الصياغة والحرف اليدوية لطلائه بالذهب وتزيين واجهته بالزخارف النباتية الدقيقة، ويضم 20 كتيبة و 10 طرر وعمودًا وسطيًّا يفصل الدرفتين".

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