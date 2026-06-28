سلسلة مجالس العزاء تقيمها العتبة الحسينية في مختلف أنحاء دولة نيجيريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، نظمت شعبة النشاطات الأفريقية التابعة لقسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة، سلسلة من مجالس العزاء ،في مختلف أنحاء دولة نيجيريا، وذلك بمشاركة واسعة من المعزين.

وقال مسؤول شعبة النشاطات الأفريقية الشيخ عبد الغفار المالكي إن "شعبة النشاطات الأفريقية التابعة لقسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة، نظمت سلسلة من مجالس العزاء ،في مختلف أنحاء دولة نيجيريا، وذلك بمشاركة واسعة من المعزين، احياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأوضح أن "هذه المجالس الحسينية التي أقيمت في مناطق متعددة من نيجيريا استهدفت إحياء ذكرى شهادة الإمام الحسين (عليه السلام)، وبيان الأهداف والقيم والمبادئ السامية التي خرج من أجلها وضحى في سبيلها".

وأضاف أن "البرنامج ركز بشكل كبير على شرح المبادئ والقيم، بهدف حمايتها و ترسيخها، مع تسليط الضوء على كيف أصبح الإمام قدوة ورمزا يجسد التضحية والفداء، والانتصار للحق والدفاع عنه في تاريخ الإسلام".

وتابع أن "الفعاليات شهدت حضورا وتفاعلها من قبل الأهالي في النواحي المختلفة ،حيث تم استعراض السيرة التاريخية والأثر الفكري للثورة الحسينية المباركة وكيفية استلهام الدروس والعبر منها في الوقت الحاضر".

قسم الشؤون الدينية عبر شعبة النشاطات الأفريقية في العتبة الحسينية المقدسة، يواصل تنظيم مثل هذه الأنشطة الفكرية والعقائدية في القارة الأفريقية، لتعزيز الوعي الديني ونشر مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) وقيمهم الإنسانية.

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