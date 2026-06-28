إدراج 11 جامعة إيرانية في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2027

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ يُعد تصنيف QS، الذي تصدره سنوياً مؤسسة كواكاريلي سيموندز البريطانية، من أبرز أنظمة التصنيف الجامعي على مستوى العالم، ويعتمد على مجموعة من المؤشرات المتعلقة بجودة التعليم والبحث العلمي والتوظيف والانفتاح الدولي والاستدامة.

وشمل التصنيف الصادر في 18 يونيو/حزيران 2026 تقييم 1504 جامعات ومؤسسات تعليم عالٍ حول العالم، بينها 11 جامعة إيرانية.

جامعة طهران تتصدر الجامعات الإيرانية

وضمت قائمة الجامعات الإيرانية المصنفة كلاً من:

جامعة طهران

جامعة شريف الصناعية

جامعة أمير كبير الصناعية

جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا

جامعة أصفهان الصناعية

جامعة تبريز

جامعة الشهيد بهشتي

جامعة شيراز

جامعة فردوسي مشهد

جامعة أصفهان

جامعة آزاد الإسلامية

وحلت جامعة طهران في المرتبة الأولى محلياً، بعدما جاءت في المركز 367 عالمياً.

معايير التصنيف

يعتمد تصنيف QS على مجموعة من المؤشرات الرئيسية، من أبرزها السمعة الأكاديمية، وسمعة الخريجين لدى أصحاب العمل، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، وعدد الاستشهادات العلمية لكل عضو هيئة تدريس، ونسبة الأكاديميين والطلاب الدوليين، إضافة إلى مؤشرات الاستدامة والانفتاح الدولي.

ويستند التصنيف إلى بيانات تُجمع من استطلاعات رأي الأكاديميين وأرباب العمل، وقاعدة بيانات Scopus للاستشهادات العلمية، فضلاً عن المعلومات التي تقدمها الجامعات نفسها.

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