الصبر ودوره في بناء الأفراد والمجتمعات وتحقيق الإنجازات البشرية 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ بيّن أستاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية بالنجف "سماحة آية الله السيد فاضل الجابري" إلى أن إرتقاء الدرجات الإنسانية والروحية مرهون بقدرة المرء على الصبر والمثابرة في سبيل الغايات السامية، مصرحاً أن الصبر هو الركيزة الجوهرية لبناء الأفراد والمجتمعات وتحقيق الإنجازات البشرية على كافة الأصعدة.

وأشار إلى ذلك، أستاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف "سماحة آية الله السيد فاضل الموسوي الجابری" في الحلقة الثانية عشرة من سلسلة حلقات "في رحابِ كربلاء: خطاباتٌ في العقيدة والهوية" والتي تمّ تسجیلها حصریاً لوكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا) تحت عنوان "جمال الصمود".

وأشار آية الله السيد فاضل الجابري إلى الآية الـ48 سورة "الطور" المباركة "وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا"، موضحاً أن الصبر ضیاء ونور وإيمان وشخصية وإنسان وعقل وبطولة وقيم عالية كبيرة، فلا يتحقق شئ إلا بالصبر، فلا يبنى بيت الا بالصبر ولا تنال شهادة أو درجة علمية، ولا يتحقق إنتصار عسكري ولا تبنى بلاد إلا بالصبر ولايصبح الشخص عالماً إلا بالصبر، فكل ذلك يحتاج إلى الصبر.

وأوضح أن الصبر قيمة عليا والصيام في شهر رمضان يعلّمنا الصبر، نصبر حينما نتقيد بالأوامر الإلهية التي أمرنا الله عزّ وجلّ بها، وحینما نتقید بذلك فنکون حینئذ الصابرين، کذلك نصبر عن الوقوع بالمعاصي وعن إتباع الهوى والشيطان وهذا يحتاج الى الصبر.

وصرّح سماحة آية الله السيد فاضل الجابري أن شهر رمضان يعلّمنا الثبات ومقام الصابرين وهو أعلى مقام، مستشهداً بالحديث النبوي الشريف: «اَلصَّبْرُ مِنَ اَلْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ اَلرَّأْسِ مِنَ اَلْجَسَدِ»، مؤكداً أن هذه المقارنة تدلّ على أن الإيمان لا يستقيم ولا يستمر في حياة الفرد دون الصبر، تماماً كما لا حياة للجسد بلا رأس.

وصرّح الأستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف أن الصبر هو المحرك الأساسي لأداء الفرائض؛ فعلى سبيل المثال، يتجلى الصبر بوضوح في مناسك الحج، حيث يبذل المسلم المال والجهد البدني طاعةً لله، وهو ما يؤكد أن إرتقاء الدرجات الإنسانية والروحية مرهون بقدرة المرء على الصبر والمثابرة في سبيل الغايات السامية.

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