عراقجي يتوجه إلى العراق اليوم الاحد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، في تصريح له مساء السبت، ان "الوزير عراقجي سيجري خلال هذه الزيارة، مشاورات مع كبار المسؤولين العراقيين بشان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية".

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