عراقجي يتوجه إلى العراق اليوم الاحد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، في تصريح له مساء السبت، ان "الوزير عراقجي سيجري خلال هذه الزيارة، مشاورات مع كبار المسؤولين العراقيين بشان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية".
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28 يونيو 2026 - 06:26
رمز الخبر: 1832395
سيتوجه وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيد عباس عراقجي الى العراق، اليوم الاحد، على رأس وفد دبلوماسي.
وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، في تصريح له مساء السبت، ان "الوزير عراقجي سيجري خلال هذه الزيارة، مشاورات مع كبار المسؤولين العراقيين بشان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية".
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