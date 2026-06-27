تقرير مصور/ إحصائية خاصة بالمواكب الحسينية المشاركة بإحياء مراسم العزاء خلال العشرة الأولى بالنجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت هيئة المواكب الحسينية التابعة لقسم شؤون حفظ النظام في العتبة العلوية المقدسة إحصائيتها الخاصة بالمواكب الحسينية المشاركة في إحياء مراسم العزاء خلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرّم الحرام، وقد شهدت المراسم مشاركة واسعة لمختلف صنوف المواكب المعزّية والخدمية.



وبحسب الإحصائية، بلغ عدد مواكب المشق 134 موكبًا، فيما بلغ عدد مواكب المشاعل المشاركة 124 موكبًا، إلى جانب 212 موكبًا خدميًا أسهمت في تقديم الخدمات للزائرين والمعزّين الوافدين إلى مدينة النجف الأشرف.

وشارك 56 موكبًا في عزاء الزنجيل، فضلًا عن 11 موكبًا في عزاء المسير، في مشهد عزائي جسّد حجم التفاعل الجماهيري والالتزام بإحياء الشعائر الحسينية واستذكار نهضة الإمام الحسين (عليه السلام).

وتعكس هذه المشاركة الواسعة حجم الجهود التنظيمية والخدمية المبذولة لإنجاح مراسم العزاء وإحياء الشعائر الحسينية خلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرّم الحرام.