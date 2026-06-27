وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت خلية المتابعة الإعلامية في محافظة كربلاء المقدسة، نجاح الخطة الإعلامية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام، مؤكدةً أن التنسيق المشترك بين الجهات الإعلامية والأمنية أسهم في نقل صورة مشرّفة عن الزيارة وإنجاحها إعلامياً.

وذكر بيان لخلية المتابعة، أن "الخطة نُفذت بالتعاون مع خلية الإعلام الأمني، وهيئة الإعلام والاتصالات، وإعلام العتبة الحسينية المقدسة واعلام العتبة العباسية المقدسة، وقسم الإعلام والاتصال الحكومي في محافظة كربلاء المقدسة، وإعلام قيادة عمليات كربلاء المقدسة واعلام قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة، بهدف تسهيل عمل الإعلاميين والصحفيين وتزويدهم بالتصريحات والبيانات والتقارير، فضلاً عن توحيد الخطاب الإعلامي خلال أيام الزيارة".

وأضاف البيان، أن "الخطة تضمنت برنامجاً لرصد الشائعات والأخبار المضللة، إلى جانب توزيع أكثر من (100) ألف بروشور توعوي، وتنفيذ جولات ميدانية بين الزائرين لتعزيز الوعي المجتمعي".

وأشار إلى، أن "التغطية الإعلامية شهدت مشاركة واسعة، تمثلت بوجود (7) عجلات للبث المباشر، و(84) جهاز بث مباشر (LiveU)، و(676) كاميرا صحفية، فيما بلغ عدد الإعلاميين والصحفيين المشاركين (1011)، بينهم (102) إعلامي اجنبي".

وبيّن، أن "(12) إذاعات محلية و(82) قناة تلفزيونية شاركت في تغطية مراسم الزيارة، إلى جانب (26) وكالة أنباء عربية وأجنبية، فيما بلغ مجموع ساعات البث المباشر (1006) ساعات خلال عشرة أيام، كما نقلت (87) قناة محلية وأجنبية البث المباشر عبر خدمة (Feed Clean)".

وأكدت الخلية ،أن "التفاهم والتعاون والتنسيق ادى الى نجاح الزيارة والتي أسهمت في إيصال صورة مهنية ومنظمة عن زيارة العاشر من محرم الحرام إلى وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية".

.....................

انتهى / 323