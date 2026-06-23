فيديو | ترديد الرجز (الهتاف الحربي) للسيد قاسم بن الحسن (عليه السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ بعد أن أصرّ السيد قاسم بن الحسن (عليه السلام) بشدة على الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عاشوراء حتى أذن له بالخروج إلى الميدان، شرع في ترديد رَجَزه المعروف، مستعرضاً فيه نسبه الشريف، ومشيراً إلى مظلومية سيد الشهداء (عليه السلام) ووحدته في محاصرة جيش الأعداء. ويُعدّ قوله: «هَذَا حُسَيْنٌ كَالْأَسِيرِ الْمُرْتَهَنِ» من أشهر أبيات هذا الرجز المنسوب إلى السيد قاسم بن الحسن (عليه السلام) في كربلاء. المناسبة: السادس من محرم الحرام – السيد قاسم بن الحسن (عليه السلام)