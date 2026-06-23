اللجنة المنظمة: الجثمان الطاهر لقائد الأمة الشهيد سيشيّع في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة ايضا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة لمراسم تشييع قائد الأمة الشهيد الامام السيد علي الخامنئي (رضوان الله تعالى عليه) تفاصيل عن مراسم الوداع والتشييع ومواراة الثرى لجثمانه الطاهر.

وقال المتحدث "ايمان عطارزادة" في مؤتمر صحفي عقده ستُقام مراسم تشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد في طهران .

كما اضاف: ان مراسم الوداع الأخير مع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية الشهيد، ستنظم ابتداءً من يوم الاثنين المذكور، ولمدة يومين، في مصلى الإمام الخميني (رض) الكبير بطهران.

وفي هذه المراسم، سيُشيّع أيضاً جثامين كل من الشهداء الدكتور مصباح الهدى باقري، والسيدة بشرى حسيني الخامنئي، والسيدة زهراء حداد عادل، والسيدة زهرا محمدي الكلبايكاني، إلى جانب الجثمان الطاهر للقائد الشهيد.

ويوم الثلاثاء، 7 يوليو / تموز، ستُقام مراسم التشييع للجثامين الطاهرة في مدينة قم المقدسة، حيث ستُصلّى على جثمان إمامنا الشهيد هناك أيضاً.

ويوم الأربعاء 8 يوليو / تموز، واستجابة للطلبات المتكررة من الشعب العراقي، وعشائره، وقبائله، وعلمائه، ونخبه، وشخصياته السياسية والثقافية والدينية، الراغبة في استضافة القائد الشهيد للثورة الإسلامية في العراق وتشييع جثمانه الطاهر، ستُقام مراسم التشييع في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، على أن تُعلن السلطات العراقية تفاصيل الزمان والمكان بدقة.

كما اضاف المتحدث: "ونتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى المرجعية الدينية العليا، وإلى حكومة وشعب العراق، على ما أبدوه من حرص ومتابعة دؤوبة لإقامة مراسم التشييع والطواف بجثمانه الشريف في العتبات المقدسة بالنجف وكربلاء".

ونوه المتحدث ان مراسم تشارك فيها شخصيات عالمية ودولية لاداء الاحترام للجثمان الطاهر لقائد الامة الشهيد (رضوان الله تعالى عليه) ، ستقام ايضا، وان وزارة الخارجية الايرانية ستعلن عن تفاصيلها.

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