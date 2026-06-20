د. صوفي راج جاين: حياة الإمام الحسين(ع) مصدر إلهام أبدي لحياتنا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ إن كربلاء ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي إرث حيّ من الحق، وكرامة الذات، والصبر، والإنسانية، علّم العالم على مرّ القرون أنه مهما اشتدت الظروف، يجب على المرء أن يظلّ ثابتًا على مبادئه وقيمه.

أوضح الدكتور صوفي راج جاين أن الحدث الذي وقع عام 680 ميلادي (61 هجري) في سهول كربلاء بالعراق الحالي لا يمكن وصفه ببساطة بأنه معركة، لأن ذلك يُقلّل من شأنه. قال: "لم يكن صراعًا على السلطة أو النفوذ، بل كان مواجهة بين الحق والباطل، والعدل والظلم، وكرامة الذات والتنازل". ذكر الدكتور صوفي راج جاين أن الإمام الحسين (عليه السلام)، مع أفراد أسرته و72 من أصحابه، رفضوا الخضوع لقوة تمتلك موارد هائلة، وقوة عسكرية، ونفوذًا سياسيًا. لقد اختار التضحية على الاستسلام للظلم. لهذا السبب، لا تزال كربلاء تُعدّ من أعظم الأمثلة على الشجاعة والنزاهة الأخلاقية للشعوب في جميع أنحاء العالم. وأضاف راج جاين أن الدرس الأهم من كربلاء هو التمسك بالمبادئ. كان بإمكان الإمام الحسين(ع) أن يتنازل للظروف ويختار حياةً آمنةً ومريحة، لكنه فضّل مبادئه على حياته.

في عالمنا اليوم، حيث يتنازل الناس غالبًا عن قيمهم من أجل الراحة والمكاسب الشخصية، تُذكّرنا كربلاء بأن النصر الحقيقي هو النصر الذي يتحقق بالكرامة واحترام الذات. لا يزال الإمام الحسين حيًا في قلوب كل من يرفع صوته ضد الظلم. كربلاء ليست مجرد قصة استشهاد، بل هي منارة أبدية للوعي والشجاعة والإنسانية. إذا تبنينا الحق والعدل والخدمة والرحمة في حياتنا اليومية، فسيكون ذلك أصدق تكريم نُقدّمه للإمام الحسين.