المؤسسات الدينية في شرق أفريقيا تعلن عن استعدادها لبرامج شهر محرم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أظهرت المؤسسات الدينية في تنزانيا وكينيا وأوغندا عزمها الجاد على إحياء تعاليم ورسالة حركة كربلاء من خلال برامج دينية وأكاديمية وثقافية متنوعة تُقام خلال شهر محرم. وفي الأيام الأخيرة، شجعت هذه المؤسسات، عبر نشر ملصقات وإعلانات ورسائل خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، المؤمنين على حضور مجالس العزاء للإمام الحسين (عليه السلام)، التي تُتيح فرصةً للتعمق في قيم البحث عن الحق والعدل والتضحية ومقاومة الظلم.

وتشير التقارير إلى أن دول شرق أفريقيا من بين المناطق التي تشهد سنوياً حضوراً كثيفاً للمؤمنين في فعاليات محرم، حيث تستعد المساجد والحسينيات والمراكز الإسلامية المختلفة لاستضافة مئات المشاركين في هذه اللقاءات الروحية. من بين المؤسسات التي أعلنت عن برامجها واستعداداتها لإحياء ذكرى شهر محرم، معهد الإمام الصادق (عليه السلام)، والجماعة الشيعية الإثني عشرية في تنزانيا، ومعهد أم البنين، وبعثة بلال الإسلامية، وغيرها من المؤسسات الدينية العاملة في نشر تعاليم أهل البيت (عليهم السلام) في منطقة شرق أفريقيا.

ودعا منظمو هذه البرامج المؤمنين إلى اغتنام فرصة شهر محرم للتعمق في فهم تاريخ كربلاء، وتعزيز القيم الإسلامية، وإحياء رسالة الإمام الحسين (عليه السلام)، التي لطالما كانت رمزًا للدفاع عن الحق والكرامة الإنسانية والعدل في كل زمان. ومن المقرر إقامة فعاليات وبرامج شهر محرم في مدن مختلفة بشرق أفريقيا، وتشمل محاضرات دينية، ومجالس عزاء، وتلاوة القرآن الكريم، وغيرها من الأنشطة الدينية التي تهدف إلى تكريم ذكرى شهداء كربلاء.