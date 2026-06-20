في خطوة أولى.. إيران تغلق مضيق هرمز بسبب استمرار العدوان على جنوب لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن مقر قيادة "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران، عن إغلاق مضيق هرمز، بفعل خرق الولايات المتحدة الأميركية لمذكرة التفاهم، والعدوان المستمر على جنوب لبنان.

أسباب إغلاق المضيق

وجاء في بيان المقر أن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية "جاء بسبب إخلال واشنطن الواضح بالعهود، ونقضها التزامها بعدم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب".

كذلك، جاء الإغلاق "رداً على الانتهاكات المتواصلة والمتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، وما نتج عنها من قتل وحشي وتشريد مئات الآلاف من أبناء هذا البلد المظلوم"، بحسب البيان.

إضافة إلى ذلك، أعلن المقر أن المضيق أُغلق "بسبب عدم انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من أراضي جنوب لبنان".

تحذير من استمرار العدوان

واختتم بيانه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تُعد الأولى في الرد على نقض العدو لالتزاماته، محذّراً أنه في حال استمرار العدوان، فـ "سيتم التخطيط لاتخاذ خطوات أخرى وتنفيذها لإجبار العدو على الالتزام بتنفيذ تعهداته".

والجدير بالذكر أنّ الولايات المتحدة وإيران وقّعتا نصّ مذكّرة التفاهم، ليل الأربعاء - الخميس، والتي شملت في بنودها وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بينها لبنان.

ومع ذلك، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الممنهج على لبنان، وبالأخص على جنوبه، رغم "وقف إطلاق النار" المُعلَن.

"أولى التبعات ستكون رداً ذكياً ورادعاً"

وبالتوازي، تواصل الجمهورية الإسلامية في إيران التأكيد على ترابط مسارَي وقف النار في لبنان وإيران، مشددة على بند لبنان في المفاوضات مع واشنطن.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم عزيزي، أنّ عدم التزام الولايات المتحدة بالبند الأول من مذكّرة التفاهم يُظهر أنها لا تزال تفتقر إلى الرغبة في كسب ثقة الشعب الإيراني.

وحذّر عزيزي من أن "استمرار هذا الوضع سيكلّفهم ثمناً باهظاً"، مشدّداً على أنّ أولى تبعاته ستكون "رداً ذكياً ورادعاً على خرق بنود مذكّرة التفاهم".