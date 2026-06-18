تعيين رئيس لرابطة التجار المسلمين من قبل الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، آية الله رضا رمضاني، قراراً بتعيين الدكتور محسن زنغنه مستشاراً للأمين العام ورئيساً لرابطة التجار المسلمين، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت بحضور عدد من مسؤولي ومديري المجمع.

أكد آية الله رمضاني خلال مراسم التعيين أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الطاقات الاقتصادية في العالم الإسلامي، مشيراً إلى الحاجة المتزايدة لبناء شبكات فاعلة تجمع النخب الاقتصادية ورواد الأعمال والتجار المسلمين. وبيّن أن تأسيس جمعية التجار المسلمين يهدف إلى توثيق العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين المسلمين وتطوير مجالات التعاون وتبادل الخبرات وإطلاق المشاريع المشتركة بما يخدم المجتمعات الإسلامية.

ووفقاً لقرار التعيين، ستتولى الرابطة إعداد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي، واستقطاب الكفاءات الاقتصادية، وتوسيع شبكة التواصل بين التجار ورواد الأعمال المسلمين، إلى جانب وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول والمجتمعات الإسلامية.

من جانبه، أعرب الدكتور محسن زنغنه عن شكره لثقة الأمين العام، مؤكداً أن إنشاء شبكة متماسكة من رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين المسلمين سيسهم في تنمية التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات ودعم قدرات المجتمعات الإسلامية. كما أوضح أن الرابطة أُسست بهدف تعزيز الترابط بين التجار والمنتجين وتوسيع الشراكات الاقتصادية في العالم الإسلامي.

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