ندوة عبر الإنترنت بعنوان "دور الحج في بناء الحضارة الإسلامية" باللغة الملايوية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ عُقدت ندوة عبر الإنترنت بعنوان "دور الحج في بناء الحضارة الإسلامية" للناطقين باللغة الملايوية، بمشاركة علماء من ماليزيا وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا. نُظّمت هذه الندوة الأكاديمية والجلسة الافتراضية من قِبل الجمعية المحلية والجمعيات الافتراضية لأهل البيت المتحدين (عليهم السلام) في ماليزيا (إحدى هيئات وزارة الداخلية)، بالتعاون مع الجمعية العالمية لأهل البيت، ومكتب ممثل المرشد الأعلى لشؤون الحج والزيارة، وحزب المواطنين التايلاندي، وجامعة رادين فتح الإسلامية الحكومية في بالمبانج، إندونيسيا، والجامعة الإسلامية الماليزية. أدار الندوة الأستاذ أبو زينب أمير عارف من الجامعة الإسلامية الماليزية. وكان المتحدثان في هذه الجلسة الأكاديمية، بالترتيب، الأستاذ نيك إسحاق فتاني، نائب رئيس حزب المواطنين التايلاندي، والدكتور يوليان راما بري هانديكي، أستاذ في جامعة رادين فتح الإسلامية الحكومية في بالمبانج، إندونيسيا.

بعد شرح دلالات الحضارة والحضارة الإسلامية، خلص البروفيسور نيك إسحاق إلى أن القوة السياسية ضرورية لاستعادة مركزية الأمة الإسلامية وإعادة توجيهها نحو بناء الحضارة الإسلامية. وأكد أن الحج، بوصفه أكبر ملتقى للأمة الإسلامية، يلعب دورًا هامًا في هذا الصدد، معربًا عن أمله في أن تتمكن إيران من وضع الحضارة الإسلامية في مكانتها اللائقة والارتقاء بها، وأن المملكة العربية السعودية لن تتصرف بشكل تعسفي في إدارة الحج. أما المتحدث الثاني، الدكتور يوليان، فقد أشار إلى أقوال المرشد الشهيد، الإمام علي خامنئي، بشأن دور الحج باعتباره المصدر الأعظم لقوة الأمة الإسلامية في بناء الحضارة الإسلامية، التي تشمل جوانب سياسية وثقافية وروحية وأخلاقية متنوعة، ويمكن تحقيقها بتجاوز الخلافات الإقليمية والوطنية والطائفية وغيرها. وأضاف أن الحضارة الإسلامية ستبلغ الكمال مع ظهور الإمام المهدي (عليه السلام)، وأنها ستصل إلى ذروتها عندما تترافق مع جهود أولئك الذين يمهدون الطريق لظهوره لبناء الحضارة الإسلامية.