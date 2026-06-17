ندوة دولية عبر الإنترنت بعنوان "دور الحج في بناء الأمة الإسلامية وتأسيس الحضارة الإسلامية"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ تزامنًا مع أيام الحج الإبراهيمي وعيد الغدير المبارك، عقدت الجمعية العالمية لأهل البيت (عليهم السلام)، بالتعاون مع جامعة طهران، ووفد ومكتب تمثيل المرشد الأعلى في هيئة الحج والعمرة، وجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية في جاكرتا، إندونيسيا، ورابطة الطلاب الإندونيسيين في إيران، ندوةً علميةً دوليةً عبر الإنترنت بعنوان "دور الحج في بناء الأمة الإسلامية وتأسيس الحضارة الإسلامية"، تضمنت عروضًا تقديميةً من اثنين من أعضاء هيئة التدريس وباحثين من جامعات ومعاهد الدراسات الإسلامية. ركزت الندوة الدولية على دراسة الأبعاد الاجتماعية والحضارية والتعليمية والمعرفية للحج في تكوين الأمة الإسلامية وتأسيس الحضارة الإسلامية، فضلًا عن تجليات آثارها في عالمنا المعاصر.

وشارك في هذه الندوة الافتراضية أساتذة وطلاب ونشطاء ثقافيون وأكاديميون من إندونيسيا. كانت الدكتورة فخرية قرآني، الأستاذة بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية في جاكرتا، المتحدثة الأولى، حيث تناولت دور الحج ومكانته في بناء الأمة وتأسيس الحضارة الإسلامية من منظور فكر الشهيد مطهري والدكتور شريعتي. بعد ذلك، قدم الدكتور محمود واعظي، الأستاذ وعضو هيئة التدريس والعميد السابق لكلية اللاهوت بجامعة طهران، عرضًا باللغة الإنجليزية تناول فيه النموذج الحضاري للبراءة ضمن إطار الفكر الإسلامي. أدار الندوة الإلكترونية علي عمر شهاب، طالب الدكتوراه في مجال المذاهب اللاهوتية والأديان بجامعة الأديان والمذاهب.