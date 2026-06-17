نائب لبناني: إن إيران الآن قوة عظمى إقليمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أشاد نائب لبناني بإيران واصفاً إياها بـ"قوة إقليمية عظمى"، مستشهداً بانتصار الجمهورية الإسلامية في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي الأخير غير المبرر. وقال حسن عز الدين، يوم الثلاثاء، إن إيران حققت "نصراً استراتيجياً واضحاً" بفضل صمود شعبها ووحدته حول قيادة الجمهورية الإسلامية. وأضاف النائب، وهو عضو بارز في كتلة "الولاء للمقاومة" البرلمانية التابعة لحزب الله، أن هذه الوحدة أحبطت أهداف العدو، بما في ذلك إجبار إيران على الخضوع للهيمنة الأمريكية، والإطاحة بالنظام الإسلامي في البلاد، والقضاء على قدراتها الصاروخية. وتابع: "نتيجة لذلك، أصبحت إيران اليوم قوة إقليمية عظمى، وتساهم في صياغة مستقبل النظام الإقليمي الجديد جنباً إلى جنب مع دول وشعوب المنطقة". ونصح النائب الحكومة اللبنانية بالتخلي عن تصوراتها الخاطئة بأن الولايات المتحدة تنوي مساعدة لبنان أو الضغط على النظام الإسرائيلي لوقف هجماته، وفقاً لما نقلته قناة برس تي في.

أكد عز الدين أن على الحكومة أن تقف إلى جانب الشعب، مشيراً إلى أن الضغط الحقيقي على النظام تحقق عبر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، باكستان، والتي أجبرت تل أبيب على قبول وقف إطلاق النار، رغم استمرار الانتهاكات في بعض المناطق. ووفقاً لعز الدين، فإن مقاومة الشعب اللبناني وصموده سيجبران النظام في نهاية المطاف على الانسحاب من الأراضي المحتلة. كما دعا الحكومة إلى مراجعة نهجها السياسي وعلاقتها مع شريحة واسعة من الشعب، وإلى تبني التفاهم الوطني الداخلي بين مختلف مكونات البلاد كضمانة للأمن والسلم الأهلي.