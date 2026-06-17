خلال اتصال هاتفي لافروف يؤكد دعم روسيا الكامل لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ خلال هذا الاتصال، استعرض وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي التفاصيل المتعلقة بمذكرة التفاهم، مؤكداً على مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية في ضمان التنفيذ السليم لبنودها، وضرورة الوقف الكامل للاعتداءات الصهيونية على لبنان.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بوضع الصيغة النهائية لنص مذكرة التفاهم، مؤكداً دعم بلاده الكامل لتنفيذ مضامينها.

وأشار وزيرا خارجية البلدين إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي لهذا التفاهم، كما شددا على أهمية استمرار التعاون الدبلوماسي بين دول المنطقة بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول بعض الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، واتفقا على متابعة القضايا المطروحة ومعالجتها.

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