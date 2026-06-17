مصدر مطلع: نص بلومبرغ المزعوم حول مسودة التفاهم غير دقيق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرح مصدر مقرب من فريق التفاوض قائلاً: إن النص الذي تنشره وكالة بلومبرغ على أنه النص الكامل للتفاهم بين إيران وأمريكا (تفاهم إسلام آباد) غير دقيق ويحتوي على مغالطات عديدة.

وأضاف: إن التفاهم يتكون من 14 بنداً كما أُعلن سابقاً، وقد طُرحت القضايا المتعلقة بهذه البنود مراراً في وسائل الإعلام، إلا أن التفاصيل الواردة في بلومبرغ حول كل بند تشوبها نواقص ملحوظة في مواضع عدة، حسب ما نقلته وكالة تسنيم.

وأكد المصدر المقرب من فريق التفاوض: على سبيل المثال، فإن البند الأول والبند المتعلق بمضيق هرمز الواردين في تقرير بلومبرغ غير دقيقين بشكل واضح، وقد أُغفلت فيهما بعض الكلمات المفتاحية المصيرية.

وأشار إلى أن نص التفاهم، وبناءً على اتفاق الطرفين، لن يتم نشره بعد التوقيع عليه يوم الجمعة.

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