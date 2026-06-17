خطة كاملة لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام في كربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت مديرية الدفاع المدني، رفع جاهزيتها القصوى لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام في كربلاء المقدسة، فيما أكدت إدخال عجلات بريطانية حديثة من طراز 2026 إلى الخدمة الميدانية لتعزيز قدرات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة للحوادث.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني، نؤاس صباح: إن "المديرية رفعت مستوى الجاهزية ضمن خطتها الخاصة بزيارة العاشر من محرم، من خلال إدخال عجلات حديثة إلى الخدمة، بما يعزز كفاءة فرق الإطفاء والإنقاذ والاستجابة لحوادث المواد الخطرة ومعالجة القنابل غير المنفلقة".

وأضاف أن "المديرية عززت انتشارها في كربلاء المقدسة بفرق احتياطية من محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين، مع إبقاء جميع الفرق في المحافظات الوسطى والجنوبية بحالة استنفار تام لضمان خدمة وتأمين الزائرين والشعائر الحسينية".

وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني وضمن إجراءاتها في شهر محرم الحرام استكملت الكشوفات الموقعية للمباني والمشاريع والأسواق التجارية والفنادق، للتأكد من صلاحية منظومات الكشف ومتحسسات الحريق وسلامة مخارج الطوارئ"، مبيناً أن "إجراءات حازمة اتخذت بحق الفنادق المخالفة لشروط السلامة، من خلال إغلاقها ومنعها من استقبال النزلاء لحين استكمال متطلبات السلامة".

وأوضح أن "قسم العلاقات والإعلام، أعد خطة للتنسيق مع العتبات المقدسة وهيئة المواكب الحسينية لطباعة وتوزيع مواد إرشادية تتضمن تعليمات السلامة، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية عبر مختلف وسائل الإعلام لتعزيز ثقافة الوقاية وسرعة الإبلاغ عن الحوادث"، مؤكداً، أن "المديرية نسقت مع متطوعين لتدريبهم على الإسعافات الأولية، لاسيما في التعامل مع حالات الاختناق والإجهاد الحراري والتدافع خلال مراسم ركضة طويريج، فضلاً عن استنفار فرق الإسعافات الأولية وتجهيزها بأجهزة الإنعاش الرئوي لتقديم الدعم للمصابين وكبار السن وذوي الأمراض الصدرية".

ولفت إلى أن "الخبرة المتراكمة للدفاع المدني في تأمين الزيارات المليونية، أسهمت في إعداد خطة انتشار شاملة للفرق على الطرق والمحاور الرئيسة التي تشهد كثافة في حركة الزائرين، بما يضمن سلامتهم وانسيابية تنقلهم نحو العتبات المقدسة".