استنفار أمني وخدمي في 14 مزارا دينيا لإحياء مراسم شهر محرم بديالى العراقية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت هيئة المزارات الدينية في محافظة ديالى، حالة الاستنفار في 14 مرقداً ومزاراً دينياً في عموم المحافظة، ولمدة 10 أيام متتالية، تزامناً مع إحياء مراسم شهر محرم الحرام وتوافد أعداد كبيرة من الزائرين.

وقال مدير إعلام الهيئة، أحمد الربيعي، إن "14 مرقداً ومزاراً دينياً في بعقوبة وبقية مدن ديالى شملتها حالة الاستنفار القصوى لمدة عشرة أيام متتالية"، مبينا أن "المزارات تشهد إقامة مواكب حسينية وتدفق آلاف العوائل للمشاركة في إحياء مراسم شهر محرم الحرام، وصولاً إلى يوم العاشر".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية اعتمدت استراتيجية الأطواق المتعددة بالتنسيق مع إدارات المزارات والمراقد الدينية لتأمين تدفق الزائرين والمواكب الحسينية، في ظل الزخم الكبير الذي تشهده هذه الفعاليات".

وأشار إلى أن "الإجراءات المتخذة ستراعي تحقيق الانسيابية والمرونة في حركة الزائرين رغم الأعداد الكبيرة"، مؤكدا أن "حالة الاستنفار ستستمر طيلة الأيام العشرة بالتنسيق مع القيادات الأمنية لضمان تأمين المناسبة".