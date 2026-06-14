زيارة وفد نسوي من المجمع العالمي لأهل البيت (ع) لعائلة الشهيد الدكتور علي لاريجاني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ زار وفد نسوي تابع للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، برئاسة الدكتورة إيران ركن‌آبادي، مدير عام لشؤون المرأة والأسرة في المجمع، عائلة الشهيد الدكتور علي لاريجاني، وذلك بهدف تكريمها وتقدير مكانة هذه الأسرة.

وشارك في الوفد عدد من النساء من جنسيات مختلفة، من بينها باكستان وإندونيسيا ولبنان، حيث التقين زوجة الشهيد وأبنائه وأفراد عائلته، واستمعن إلى كلمات ومذكرات مؤثرة حول حياته ومسيرته.

وخلال اللقاء، تحدثت زوجة الشهيد، السيدة مطهري، عن ذكريات من حياة زوجها، مشيرة إلى أخلاقه العالية واهتمامه بالقيم العلمية والروحية، كما استعرضت جانبًا من سيرة والدها الشهيد مرتضى مطهري، مؤكدة أهمية الصبر والعلم في بناء حياة إنسانية متوازنة.

كما تناولت بعض الذكريات المتعلقة بنجل العائلة الشهيد، الدكتور مرتضى لاريجاني، الذي عُرف بكفاءته العلمية في مجال الهندسة الميكانيكية، حيث أشارت العائلة إلى طموحه الكبير في خدمة المجتمع، إضافة إلى تحمّل أسرته ظروف فقدانه.

وفي ختام اللقاء، قدّمت وفود المجمع هدية رمزية لعائلة الشهيد، تمثلت في لوحة مزينة بالصلاة الخاصة على السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، تقديراً لصبرهم ومكانتهم الاجتماعية والدينية.

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