السيد عمار الحكيم يدعو لجعل ذكرى سبايكر لحظة مراجعة وطنية وبناء الدولة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال السيد الحكيم في بيان بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للمجزرة، إن "عنوان هذه الذكرى يجب أن يكون واضحاً: من الدم إلى الدولة"، مشدداً على أن "سبايكر ليست محطة للبكاء على الماضي، بل مسؤولية لبناء دولة تمنع انتهاك المواطنة وتكرار المأساة".

وأكد أن "لا مصالحة على حساب دماء الشهداء، ولا عدالة تقوم على التعميم والثأر، فالمسؤولية فردية والجريمة موثقة والمتهم يحاسب بالدليل وعبر القضاء"، داعياً إلى إطار قانوني واضح لمحاكمة جرائم تنظيم داعش بوصفها جرائم قتل جماعي وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

ودعا السيد الحكيم إلى تحويل الأدلة والتقارير الدولية المتعلقة بجرائم داعش إلى مسار قضائي عراقي واضح يحفظ حقوق عوائل الضحايا ويمنع الإفلات من العقاب، فضلاً عن إطلاق برنامج وطني شامل لرعاية عوائل شهداء سبايكر يتضمن ضمانات تقاعدية وتعويضية ورعاية صحية واجتماعية ومنحاً دراسية لأبنائهم.

كما طالب بتأسيس مركز وطني لذاكرة سبايكر وجرائم داعش لتوثيق الشهادات وحفظ الذاكرة الوطنية، وجعل ذكرى سبايكر مناسبة سنوية للتوعية ضد الإبادة الجماعية وخطاب الكراهية والتطرف والعنف.

وشدد على أهمية مراجعة المنظومات الأمنية والإدارية واستخلاص الدروس من المأساة، مؤكداً أن استكمال بناء المؤسسات الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة وتنظيم القرار الأمني ومنع تعدد مراكز القوة تمثل دروساً مباشرة من سبايكر وسائر المآسي التي شهدها العراق.

وأشار إلى أن معركة العراق اليوم لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تشمل بناء دولة قادرة وتقديم الخدمات ومحاربة الفساد وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته، داعياً القوى السياسية إلى استثمار الذكرى في مراجعة ملفات بناء الحكومة وتقوية القرار الأمني وإنصاف عوائل الشهداء وحماية السلم الأهلي وترسيخ السيادة ومنع عودة الإرهاب.

وأكد السيد الحكيم أن العراق بحاجة إلى خطاب وطني مسؤول وعدالة قوية وذاكرة عادلة ودولة قادرة على مواجهة الأزمات، مجدداً التأكيد على عدم نسيان الجريمة وعدم المساومة على دماء الشهداء أو السماح للكراهية بالانتصار على العدالة.

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