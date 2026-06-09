جبل عامل يجدد بيعة الوفاء لإيران: تضحياتكم دين في أعناقنا والمقاومة خيارنا الأوحد حتى النصر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أصدر تجمع علماء جبل عامل اللبناني بيانا حول الموقف البطولي لجمهورية ايران الاسلامية ضد الكيان الصهيوني الغاصب، عندما قامت قوات الحرس الثوري بإطلاق صواريخ على الكيان اللقيطة للجمه عن الاعتداءات المتكررة ضد الضاحية الجنوبية لبيروت عاصمة لبنان.

نص البيان:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ}

يقف أهلنا في جبل عامل، المقاومون الصامدون، وقفة إجلال وإكبار أمام العطاء غير المحدود والتضحيات الجسام التي تقدمها الجمهورية الإسلامية في إيران.

إن إيران لم تبخل يوماً بأمنها، ولا بمصالحها، ولا بدماء أبنائها القادة والشباب، بل جعلت من نفسها درعاً حامياً لبلادنا ودفاعاً مستميتاً عن قضايا الأمة المحقة في فلسطين ولبنان، مجسدةً المعنى الحقيقي للإسلام المحمدي الأصيل ونصرة المظلومين.

وإننا في تجمع علماء جبل عامل، وأمام هذا الوفاء الإيراني، نأسف ويؤلمنا الأداء السيء والافتراءات الجاحدة التي تصدر عن بعض أطراف السلطة اللبنانية تجاه الشقيقة الكبرى إيران، وهو أداء لا يمثل شرفاء هذا الوطن ولا يحفظ أدنى الوفاء لمن وقف معنا في أحلك الظروف.

وبناءً على مسؤوليتنا الشرعية والوطنية، نؤكد بشكل حاسم ومشدد على:

التمسك المطلق بخيار المقاومة كسبيل وحيد لحماية الأرض والسيادة وردع العدوان.

الرفض القاطع لأي طعن في ظهر حلفاء الوطن، ووقف الحملات المشبوهة ضد الجمهورية الإسلامية.

تعزيز التنسيق الكامل والعلني مع محور المقاومة في فلسطين ولبنان لمواجهة التحديات المصيرية.

محاسبة الأصوات المرتهنة داخل السلطة التي تضحي بمصالح لبنان العليا إرضاءً للقوى الخارجية.

تأمين مقومات الصمود الشعبي ودعم بيئة المقاومة لمواجهة الحصار الاقتصادي والسياسي.

ختاماً، نتوجه بأسمى آيات التحية والتقدير إلى المجاهدين الأبطال الرابضين على ثغور الوطن، المقبضين على زناد الشرف.

وندعو أهلنا الأوفياء، أهل الصبر والبصيرة، إلى مزيد من الصمود والثبات والصبر الجميل. إن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسراً، وما ضاع حق وراءه مقاوم.

تجمع علماء جبل عامل، ٨ حزيران ٢٠٢٦

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