مولانا السيد صافي حيدر يحث على نقل رسالة عيد الغدير إلى الأجيال القادمة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ بمناسبة حلول عيد الغدير وإتمام الدين، أكد مولانا سيد صافي حيدر، أمين عام تنظيم المكاتب، على مسؤولية الجيل الحالي في توعية الأجيال القادمة بأهمية عيد الغدير وقيمته الدينية والتاريخية. وفي كلمة ألقاها أمام حشدٍ بمناسبة افتتاح استوديو إنتاج تنظيم المكاتب، شدد مولانا صافي حيدر على ضرورة التنشئة السليمة للأطفال وأهمية غرس القيم الأخلاقية والدينية الراسخة في نفوسهم. وأشار إلى أهمية وأهداف إنتاج تنظيم المكاتب، موضحًا أن العصر الحديث يهيمن عليه الإعلام الاجتماعي، الذي يُعد منصةً للتأثيرات الإيجابية والسلبية على حدٍ سواء. وانطلاقًا من هذا الواقع، أنشأ تنظيم المكاتب إنتاج تنظيم المكاتب بهدف مكافحة الآفات الاجتماعية، ونشر الأفكار البناءة، وتقديم التوجيه الإيجابي للمجتمع. خلال كلمته في الفعالية، صرّح حجة الإسلام والمسلمين، مولانا كاظم مهدي عروج، بأنّ شركة "تي إم برودكشن" ستؤدي دورًا فعّالًا في معالجة المشكلات الاجتماعية، ومكافحة الخرافات والممارسات الضارة، وتوجيه الجمهور نحو الطريق الصحيح.

كما شارك متحدثون آخرون، من بينهم مولانا سراج حسين، مدير فجر ميديا، ومولانا ابن عباس، آراءهم، واصفين تأسيس "تي إم برودكشن" بأنه مبادرة في وقتها المناسب وضرورية للغاية. وتضمنت الفعالية أيضًا فقرة أدبية، حيث ألقى شعراء مرموقون، هم: آصف جلال بجنوري، ومجيب صديقي، ومولانا غلام مهدي، ووهاب نصير آبادي، وظفر نصير آبادي، قصائد في مدح النبي محمد (ص) والإمام علي (ع)، لاقت استحسانًا كبيرًا من الحضور. أدار مولانا سيد صفدر مراسم العزاء، بينما ترأس الفعالية مولانا سيد صافي حيدر بصفته أمين تنظيم المكاتب. حضر الحفل عدد كبير من علماء الدين البارزين والمثقفين وقادة المجتمع والصحفيين، من بينهم مولانا تسليم مهدي، ومولانا إعجاز أثار، ومولانا ياسوب عباس، ومولانا تفسير، ومولانا صغير.

وفي ختام البرنامج، أعلن المنظمون عن عقد حلقات نقاش خاصة حول إحياء ذكرى محرم يومي 9 و10 يونيو، تتناول جوانب مختلفة من تقليد العزاء.