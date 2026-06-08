مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى يحذر من استهداف العدو للبنى التحيتة 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول عدم مشاركة الولايات المتحدة في الهجوم الذي شنه كيان الاحتلال ضد إيران لا تتوافق مع الحقائق والمعطيات المتوافرة لدى الجهات المعنية.

وأضاف المسؤول أن الموقف الأميركي وإصرار واشنطن على نفي أي دور لها في الهجوم يأتيان في إطار القلق الذي يساور إدارة ترامب من طبيعة الرد الإيراني المحتمل، ومن التداعيات التي قد تطال المصالح الأميركية والقواعد العسكرية التابعة للولايات المتحدة في المنطقة.

وشدد المصدر الأمني الإيراني على أن طهران ما زالت متمسكة بالمعادلة التي أعلنتها سابقاً، والقائمة على مبدأ «البنية التحتية مقابل البنية التحتية»، مؤكداً أن هذه المعادلة لا تزال نافذة وستُطبق بحزم في حال تعرضت إيران لأي اعتداء يستهدف منشآتها الحيوية.

وأوضح المسؤول أن هذه المعادلة لا تقتصر على كيان الاحتلال الإسرائيلي فحسب، بل تشمل أطرافاً أخرى قد تكون متورطة أو مشاركة في أي عدوان يستهدف الجمهورية الإسلامية، داعياً جميع الجهات إلى التعامل بجدية مع الرسائل والتحذيرات الإيرانية.

وختم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن إيران تمتلك الإرادة والقدرة على الرد بما يتناسب مع حجم الاعتداءات التي تتعرض لها، وأنها لن تتهاون في حماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية.

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