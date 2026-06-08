متحدث مقر خاتم الأنبياء: كما وعدنا، فعلنا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء (ص) المركزي العقيد " ابراهيم ذوالفقاري" اليوم الاثنين: أثبتت القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ممثلةً في الحرس الثوري الإسلامي والجيش الإيراني، أنها في ذروة استعداداتها الدفاعية والهجومية وتنفذ ما يقال لها بسرعة عمل ودقة عالية، مما يجعل الأعداء الأمريكيين والصهاينة يندمون على أفعالهم.

وتابع المتحدث: في الموجة الجديدة من الإجراءات ضد الأهداف الهامة والحساسة في الأراضي المحتلة، اختبر العدو، بتلقيه ضربات قاسية وموجهة وذكية ومُكبدة للخسائر، عملية هجومية ناجحة من قبل القوات القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما شدد المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء (ص): يجب على أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني الهمجي أن يعلموا أن إيران القوية والشامخة، وحركات المقاومة الشريفة في المنطقة، تصمد تحت أي ظرف وفي وجه أي تهديد، ولن تحني رأسها استسلاماً أمام الأعداء الخاسرين في الحرب، وفي حال استمرار العدوان والشر، سيتم التعامل معهم بقوة أكبر.

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