هدم 15 منزلاً في برطعة جنوب غرب جنين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرحت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال بدأت بهدم 15 منزلاً في القرية، في واحدة من أكبر عمليات الهدم التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن المنازل المستهدفة تضم بنايات سكنية متعددة الطوابق، ما يهدد بتشريد عشرات العائلات وفقدانها مساكنها وممتلكاتها، في ظل استمرار الإجراءات الصهيونية بحق السكان الفلسطينيين.

وتأتي عمليات الهدم في سياق سياسة متواصلة تنتهجها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، تقوم على فرض قيود مشددة على إصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، ثم استخدام ذريعة عدم الترخيص لتنفيذ أوامر الهدم بحق المنازل والمنشآت.

وحذر أهالي قرية برطعة من التداعيات الإنسانية لعمليات الهدم الجارية، مؤكدين أنها قد تؤدي إلى تشريد مزيد من العائلات وحرمانها من المأوى، في وقت تتصاعد فيه الضغوط المفروضة على التجمعات الفلسطينية في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وتشهد محافظات الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة تصاعداً في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، بالتوازي مع إجراءات الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني، ما يفاقم من معاناة السكان ويهدد استقرارهم في مناطقهم.

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