استاذ بالحوزة: سيرة الإمام موسى الكاظم (ع) تبين لنا كيفية إدارة الأزمات من خلال الصبر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ في تحليله لأبعاد شخصية وسیرة الإمام موسى الكاظم (ع)، وصف الأستاذ في الحوزة العلمية والجامعة "الشيخ محمد باقر محمد زاده" صبره بأنه ليس قبولاً سلبياً، بل إستراتيجية للحفاظ على أسس الإيمان وهداية المجتمع في الأوقات الصعبة".

واعتبر الأستاذ في الحوزة العلمية والجامعة "الشيخ محمد باقر محمد زاده" فترة إمامة الإمام الكاظم (عليه السلام) فترة انتقالية وإعدادية، قائلاً: "خلال تلك الفترة، تجاوز مفهوم "الصبر" معناه التقليدي ليصبح أداةً اجتماعيةً وسياسيةً لمواجهة وحشية السلطة".

وأوضح في تفسير لقب "الكاظم"(الذي يكظم الغيظ) ، قائلاً: "في عالمنا اليوم، يخلط الكثيرون بين الصبر والضعف أو القبول السلبي، لكن سيرة الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) أثبتت أن الصبر في حقيقته هو إدارة ذكية للغضب".

وأكد الشيخ محمد زاده أن "صبر الإمام الكاظم (ع) الاستراتيجي كان نوعًا من المقاومة الصامتة التي لم تسمح للعدو بدفع المجتمع المؤمن نحو مواجهات غير مثمرة عبر التحريض العاطفي. ويعلمنا هذا النموذج أنه في الأزمات الراهنة، يُعدّ الحفاظ على الهدوء والتحكم في الأعصاب شرطًا مسبقاً لأي نصر في ميادين المعركة الصعبة".

القيادة في الظل؛ نشر العلم والأخلاق

أوضح هذا الأستاذ في الحوزة العلمية والجامعة في معرض تحليله للمكانة العلمية للإمام السابع للشيعة أن "الإمام الهمام، بالاعتماد على علمه الواسع وعلاقاته الوثيقة بمختلف الفئات، استطاع أن ينشر شبكة معرفية في أرجاء العالم الإسلامي في ظل أصعب ظروف المراقبة".

وأضاف أن "الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) قد تجاوز حواجز السجن والمراقبة الصارمة بالاعتماد على العلم. وقد علّمنا أنه عندما يكون الوصول إلى السلطة السياسية محدودًا، يجب التركيز على القوة المعرفية.هذه هي استراتيجية نشر العلم والأخلاق التي تشكل أساس أي ثورة أو تحول اجتماعي كبير".

الولاية في عصر التناقضات؛ دروس لليوم

وشدد هذا الأستاذ في الحوزة العلمية والجامعة على ضرورة الاقتداء بالإمام السابع للشيعة في مواجهة التحديات المعاصرة، وقال: في هذا العصر، حيث تتركز الحروب الهجينة والضغط على أعصاب الشعوب، فإن العودة إلى تعاليم الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) تعني العودة إلى الإيمان والصبر.

وصرّح أن الولاية في طريق الإمام الكاظم (ع) تعني أن نعرف أن كل ضغط خارجي هو فرصة للنمو الداخلي. لقد علمنا، بتحمله لأصعب الضغوط، أن العزة ليست في الاتفاق مع الظالم، بل في الصمود أمامه. هذه هي النقطة التي يخرج فيها الإيمان من الحالة النظرية ويتحول إلى تجربة عملية وحية.

الصبر في طريق التقدم؛ رسالة للجيل الجديد

وفي حديثه إلى جيل الشباب، أكد الشيخ محمد زاده على ضرورة استبدال العجلة بالصبر الهادف، قائلاً: "اليوم، يعيش شبابنا في عالم سريع الخطى حيث يرغب الجميع في تحقيق النتائج بسرعة، لكن حياة الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) تعلمنا أن بعض النتائج العظيمة تتطلب الوقت والصبر".

واختتم حديثه قائلاً إن "ولادة الإمام السابع للشیعة هي دعوة للعودة إلى العقلانية الإيمانية، وفي طريق التميز، استخدام الصبر كسلاح استراتيجي ضد جميع أوهام وضغوط العدو".

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