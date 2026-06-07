إطلاق فعاليات مهرجان يوم البيئة العالمي في كربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أطلقت جامعة العميد فعاليات مهرجان يوم البيئة العالمي بمشاركة عدد من الأكاديميين والمهتمين بالشأن البيئي.

وتقام الفعاليات تحت شعار (أيادي خضراء وإحساس بنبض الأرض)، بحضور عضوي مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة الدكتور عباس الدده الموسوي والدكتور أفضل الشامي، إلى جانب عدد من الشخصيات الأكاديمية.

واستُهلت فعاليات المهرجان بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور علي حمد الكلكاوي، أعقبتها كلمة لرئيس الجامعة الدكتور جودت الجشعمي، أكد فيها أهمية نشر الثقافة البيئية وتعزيز الممارسات المستدامة داخل المؤسسات التعليمية.

وتضمن حفل الافتتاح عرضًا فيديويًّا استعرض حملات التشجير التي نفذتها الجامعة ونسبة المساحات الخضراء فيها، فضلاً عن تسليط الضوء على عدد من المشاريع الزراعية التي تنفذها العتبة العباسية المقدسة في إطار دعمها للقطاع البيئي والزراعي.

وشهدت الفعاليات مجموعة من الأنشطة العلمية والتوعوية والمعارض المتخصصة التي تعرض مشاريع وأفكارًا مبتكرة تسهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينسجم مع أهداف يوم البيئة العالمي في ترسيخ المسؤولية المجتمعية تجاه القضايا البيئية.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة، إلى جانب تشجيع المبادرات العلمية والبحثية التي تسهم في إيجاد حلول للتحديات البيئية المعاصرة، ودعم الجهود الرامية إلى بناء بيئة أكثر استدامة للأجيال المقبلة.

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