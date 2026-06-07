تسليم وزير الداخلية الباكستاني رسالة خطية من رئيس وزراء بلاده لقائد الثورة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران اليوم الاحد، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وسلمه رسالة خطية من رئيس وزراء بلاده شهباز شريف لقائد الثورة الاسلامية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات الدبلوماسية في مسار المفاوضات بين إيران واميركا، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية.

وكان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي" قد وصل مساء أمس السبت إلى طهران، وكان في استقباله فور وصوله نظيره الإيراني "إسكندر مؤمني" .

وسيلتقي "نقوي" الذي زار طهران عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة، أيضا مسؤولين إيرانيين آخرين.

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