سيناتور باكستاني يشيد بمكانة الإمام الخميني (رض) وأنّه كان قائدًا أسطوريا ومشفقا على الأمة الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال السيناتور سيف الله إبرو، اليوم الجمعة في مقابلة خاصة من إسلام آباد، في اجواء الذكرى السنوية السابعة والثلاثين لرحيل الامام الخميني (رض): أود أن أتقدم، باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ وباسم الشعب الباكستاني جميعا، بأحر التعازي للشعب الإيراني الصديق والشقيق بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني (رض).

وأشاد السيناتور سيف الله إبرو في تصريحه باهتمام الامام الخميني (رض) الجاد بتحديات العالم الإسلامي وضرورة محاربة الأعداء المشتركين، وقال: "إن الإمام الخميني (رض) كان دائمًا مهتمًا بوحدة الأمة الإسلامية، ودافع بشجاعة حتى آخر أيام حياته عن قضايا فلسطين والشعوب المظلومة".

وأضاف: "لم يشهد العالم خلال القرن الماضي قائدًا شجاعًا ووطنيًا تقيًا ومدافعًا عن حقوق الشعب مثل الإمام الخميني (رض)، وحتى خصوم وأعداء إيران يعترفون اليوم بأن الإمام الخميني (رض) كان أسطورة وفريدًا في نوعه، وكان في طليعة المناضلين ضد الاستكبار العالمي".

وقال هذا السياسي الباكستاني: "علّم مفجر الثورة الإسلامية الشعب الإيراني كيف يتصدى بأصعب الظروف والأزمات غير المسبوقة، وأن يسلك الطريق الصحيح المتمثل في الدفاع عن الوطن وعدم الخضوع، بصبر واستقامة".

وتابع: "كان القائد الراحل للثورة الإسلامية مهتمًا حقًا بشؤون العالم الإسلامي، ونشهد أنه دعم الفلسطينيين بصدق وإخلاص في وقت لم يجرؤ فيه أي من الحكام العرب والمسلمين على مواجهة إسرائيل".

وأكد السيناتور سيف الله: "إن الصمود الفريد للشعب الإيراني في وجه مؤامرات الأعداء التي لم تكتمل، وخاصة في مواجهة فرض الحروب، ينبع أيضًا من الأفكار الحكيمة والشجاعة للإمام الخميني (رض)، واليوم يقوم الأعداء بمؤامرات واعتداءات ضد إيران بسبب دعمها لفلسطين".

وأضاف: "إن شعوب العالم المظلومة تعشق أسلوب حياة الإمام الخميني (رض) وإن بساطة عيشه يجب أن تكون نموذجًا يحتذى به لحكام العالم الإسلامي الآخرين، وهذا هو النهج الحقيقي لفهم مشاكل الدولة والشعب".

وشدد عضو مجلس الشيوخ الباكستاني على أن "الحياة العلمية والسياسية والدينية للإمام الخميني (رض) لا مثيل لها، ونحن على ثقة من أنه بناءً على هذه الأفكار وتعاليمه الحكيمة، فإن ازدهار وقوة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيستمران".

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