مستشفى الثقلين في البصرة التابع للعتبة الحسينية يسجل إنجازات طبية لافتة خلال العامين الماضيين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال مستشفى الثقلين في بيان حصل (الموقع الرسمي) على نسخة منه، إن "مستشفى الثقلين لعلاج الأورام في محافظة البصرة، التابع لهيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، عن إحصائية الخدمات الطبية والعلاجية التي قدمها خلال العامين الماضيين"، مبينا أن "المستشفى قدم خدمات علاجية لاكثر من (15) الف مريض، فيما سجلت العيادات الخارجية أكثر من (72) ألف مراجعة".

وأوضح أن "المستشفى تمكن وخلال فترة قصيرة من توفير خدمات علاجية متقدمة أسهمت في تقليل حاجة المرضى للسفر خارج العراق، عبر تقديم العلاج المجاني لمختلف الأعمار، وباستخدام أحدث التقنيات الطبية المعتمدة عالميا".

وتابع أن "من أبرز الخدمات التي يقدمها المستشفى، إجراء عمليات أورام الدماغ والأعصاب الدقيقة باستخدام جهاز الملاحة العصبية الأول من نوعه على مستوى محافظة البصرة، فضلاً عن جهاز مراقبة الأعصاب (IOM)، ما ساهم في جعل العمليات أكثر دقة وأمانا".

ولفت إلى أن "المستشفى يوفر أيضا تقنية البراكي ثيربي (العلاج الإشعاعي الداخلي) المستخدمة لعلاج عدد من الأورام، ولاسيما الأورام النسائية، فضلا عن اعتماد تقنيات حديثة في العلاج الإشعاعي الدقيق مثل (SGRT) و(SBRT)، والتي تعد من أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة في العراق".

وأشار إلى أن "المستشفى يتميز بتوفير العلاج باليود المشع بجرعات علاجية متقدمة، إضافة إلى العلاج الموجه باللوتيشيوم لبعض الحالات السرطانية المتقدمة، ضمن خدمات متكاملة تهدف إلى تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى".

وأكد البيان أن "هذا الدور الفاعل جعل مستشفى الثقلين من المؤسسات الطبية التي يتم تحويل المرضى إليها من قبل وزارة الصحة بدلاً من تحويلهم للعلاج خارج العراق".

ويعد مستشفى الثقلين لعلاج الأورام أحد المشاريع الطبية التخصصية التابعة إلى العتبة الحسينية المقدسة، إذ يعمل على تقديم خدمات علاجية متقدمة لمرضى السرطان داخل العراق، عبر أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية وبإشراف كوادر طبية وتمريضية متخصصة، ضمن جهود تهدف إلى تطوير القطاع الصحي وتقليل حاجة المرضى للسفر خارج البلاد لتلقي العلاج.