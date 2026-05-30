إهداء علم الغدير إلى عتبة السیدة معصومة (س)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قدّم وفد من العتبة العلویة المقدسة أعلام الغدير إلى عتبة السيدة المعصومة (عليها السلام) ومسجد جمكران في مدينة قم.

جاء ذلك ضمن فعاليات أسبوع الغدير العالمي، وفقًا لموقع الهيئة الإلكتروني. وقال كرار الموسوي، مسؤول في الهيئة، إن علم الغدير قُدّم إلى حسيني نجاد، مستشار قيّم مرقد السيدة المعصومة (عليها السلام)، خلال اجتماع حضره عدد من مسؤولي المرقد.

وأشار إلى أنه جرى خلال هذا الاجتماع مناقشة ومراجعة الاستعدادات لإقامة احتفالات عيد الغدير. وأضاف أن الوفد زار أيضًا مسجد جمكران، حيث استقبله قيّم المسجد، حجة الإسلام أوجاكنجاد. بحسب الموسوي، شملت الزيارة مناقشات ومراجعات للبرامج والفعاليات المشتركة بمناسبة عيد الغدير.

وأضاف أن الوفد سيزور طهران ومدينة مشهد المقدسة. وتؤكد فعاليات أسبوع الغدير العالمي، الذي ينظمه العتبة العلوية سنوياً بمناسبة عيد أكبر، على استمرار جهود العتبة في إحياء هذه المناسبة المباركة من خلال برامج دينية وثقافية وخدمية متكاملة. ويحتفل المسلمون الشيعة في جميع أنحاء العالم بعيد الغدير كل عام. وهو من أهم الأعياد والمناسبات السعيدة لدى الشيعة، ويُحتفل به في الثامن عشر من ذي الحجة، الموافق هذا العام يوم الخميس 4 يونيو.