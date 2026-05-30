قسم الشؤون الطبية يقدم خدماته الصحية المجانية لزائرات مدينة كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ يواصل قسم الشؤون الطبية في العتبة العباسية المقدسة تقديم الخدمات الصحية المجانية لزائرات مدينة كربلاء المقدسة عبر مركز الصديقة الطاهرة (عليها السلام) الطبي للنساء.

وقالت رئيسة القسم الدكتورة هيفاء التميمي إنَّ "المركز يواصل تقديم خدماته الصحية والتنظيمية للزائرات ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير أفضل أجواء الرعاية لهن".

وأضافت أنَّ "المركز يقدم خدماته عبر ملاكات تمريضية وطبية نسوية إلى جانب متطوعات من مختلف محافظات العراق بما يسهم في دعم العمل الخدمي والطبي داخل المركز، من خلال تقديم الرعاية الصحية والإرشاد والتنظيم ومتابعة حالات الزائرات على مدار الساعة".

وبينت التميمي أنَّ "الجهود المبذولة تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة ومريحة للزائرات، عبر تكامل الأدوار بين الملاكات الطبية والتنظيمية والخدمية، بما ينسجم مع طبيعة الزيارات المليونية".