المجمع العلمي يختتم ورشة إعداد الأساتذة القرآنيين في النجف الأشرف ويطلق دوراتٍ لتحفيظ القرآن الكريم في بغداد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ اختتم المَجمَعُ العلميّ للقرآن الكريم في العتبة العبّاسية المقدّسة، ورشته التخصّصية لإعداد نخبةٍ من الأساتذة القرآنيّين، من طلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف.

ونظّم الورشةَ معهدُ القرآن الكريم في النجف الأشرف التابع للمَجمَع، ضمن فعّاليات الدورة العاشرة من المشروع القرآنيّ لطلبة العلوم الدينية.

وقال مسؤولُ وحدة الشؤون الحوزوية القرآنية في المعهد الشيخ وسام السبتي، إن "اليوم الرابع والأخير من أيّام الورشة خُصّص لمادّة إدارة درس أحكام التلاوة، وقد حاضر فيها الدكتور علي البياتي".

وأضاف أن "الورشة تمثّل ثمرةً للبرنامج التعليمي الذي تضمّن ثلاث دورات متسلسلة في أحكام التلاوة والقراءة الصحيحة (الابتدائية، والمتوسّطة، والتخصّصية)، إلى جانب ثلاث دوراتٍ مماثلة في علوم القرآن الكريم، شارك فيها 718 طالب علمٍ، تأهّل منهم 16 طالبًا للمشاركة في هذه الدورة التخصّصية".

وفي سياقٍ متّصل، أطلق معهدُ القرآن الكريم في بغداد التابع للمَجمَع، دوراتٍ لتحفيظ القرآن الكريم في عددٍ من مناطق العاصمة بجانبي الكرخ والرصافة.

وقال مسؤولُ وحدة الحفظ في المعهد السيد محمد السوداني، إن "الدورات أُطلِقت في عددٍ من مناطق بغداد؛ بهدف رعاية الطلبة الراغبين بحفظ القرآن الكريم، وتنمية قدراتهم في مجال الحفظ والتلاوة".

من جهته ذكر أحدُ أساتذة الدورات السيد لؤي الطائي، أن "هذه الدورات تُسهِمُ في تنمية مهارات الحفظ لدى الطلبة، وتعزيز قدراتهم الذهنيّة، إلى جانب تثقيفهم بالمعارف القرآنية"، مبيّنًا أن "العديد من الطلبة حقّقوا مستوياتٍ متميّزة في دراستهم نتيجة انعكاس برامج الحفظ على تنمية مهاراتهم وتنظيم قدراتهم الذهنية".